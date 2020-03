Coronavirus, D’Amato:”oggi nuovo caso a Fondi e due in attesa di notifica”

#Coronavirus – “Oggi a Fondi c’è stato un nuovo caso positivo notificato e due sono in attesa di notifica. Domani ci sarà la sanificazione del mercato ortofrutticolo – MOF. Sono inoltre partite le prime Tac per l’individuazione precoce del sospetto di polmoniti in collaborazione con il Policlinico Campus Bio-Medico. E’ presente un camper per effettuare i tamponi. Voglio ringraziare i cittadini e l’amministrazione comunale di Fondi le Forze dell’ordine e il Prefetto di Latina per la collaborazione che stanno offrendo e un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che assieme ai medici di medicina generale dovranno proseguire nella verifica dei soggetti già posti in sorveglianza attiva e successivamente degli isolamenti domiciliari. E’ partita infine la misurazione della temperatura per coloro che entrano ai varchi del mercato ortofrutticolo che verrà potenziata con 4 termoscanner. Le ulteriori misure restrittive sono sicuramente un sacrificio per i cittadini, ma necessarie a contenere la diffusione del virus”.

Alessio D’Amato – assessore alla sanità

Salute Lazio