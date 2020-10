“Quest’oggi la ASL di Latina mi ha comunicato la presenza di due nuovi casi di positività al Covid 19 ad Itri, uno dei quali con possibile link familiare ad altro precedente caso. Le Autorità sanitarie stanno compiendo gli accertamenti di rito.

A fronte di ciò, si registra comunque una guarigione clinica di una persona già positiva.

Anche alla luce dell’incontro avuto nella giornata di ieri in Prefettura, ritorno nuovamente a richiedere il massimo rispetto da parte di tutti delle prescrizioni dettate in materia di contenimento del rischio contagio. Dunque, utilizzo delle mascherine, osservanza del distanziamento e frequente lavaggio delle mani. Facciamo in modo che quelli che oggi ci appaiono come degli oneri, dei costi comportamentali non si debbano successivamente tramutare, a causa della loro inosservanza, in costi economici e sociali che, come è facile intuire, avrebbero ripercussioni a dir poco deleterie sull’intero nostro sistema.

Mentre ricordo che è di poco fa la notizia dell’ordinanza emessa dal Presidente Zingaretti che impone l’utilizzo della mascherina su tutto il territorio regionale, segnalo che nella riunione di ieri in Prefettura è stata decisa una linea dura nei confronti di coloro che apertamente violassero le disposizioni per così dire anti-Covid. In tal senso, è stato disposto un rafforzamento delle misure di controllo, specialmente nelle ore serali e nei luoghi della movida.

Un motivo in più per rispettare le norme da parte degli esercenti commerciali interessati, in modo da evitare l’adozione di provvedimenti repressivi che non fanno sicuramente piacere a nessuno.”

Così in un post il Sindaco di Itri Avv. Antonio Fargiorgio

