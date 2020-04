Coronavirus e sport, le proposte di Fratelli d’Italia per la provincia di Latina

Fratelli d’Italia presenterà ai sindaci della provincia di Latina delle iniziative per sostenere il mondo sportivo alla luce dell’emergenza legata al Coronavirus.

Il partito ha molto apprezzato le proposte avanzate a livello nazionale da Opes, alcune delle quali possono essere riprese anche a livello locale come soluzioni da avanzare presso le amministrazioni comunali.

“Si tratta di misure semplici che se approvate permetteranno allo sport e in particolare alle associazioni dilettantistiche di continuare a sopravvivere”, così il Senatore Nicola Calandrini. “Le nostre proposte prevedono la sospensione delle imposte comunali e il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni per le strutture sportive pubbliche. Inoltre Fratelli d’Italia si farà promotrice di appositi bandi comunali a sostegno delle attività sportive quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata. Pensiamo anche all’istituzione di appositi fondi per rimborsare i canoni di locazioni pagati dalle associazioni ai privati. Infine, sosterremo la creazione di un fondo da destinare alle famiglie a basso reddito per permettere il pagamento delle quote di iscrizione per attività sportive ai loro figli.

Lo sport non è solo agonismo, è anche welfare, è salute, è benessere e non può essere trascurato. Se non si interviene si rischia di veder morire un intero settore che non ha i mezzi dello sport professionistico. Per questo mi farò portavoce di queste richieste presso il Governo e presso il Consiglio Comunale di Latina, sollecitando anche i consiglieri di Fratelli d’Italia dei comuni in provincia di Latina a fare altrettanto”.