Coronavirus, Formia vanta il suo primo laureato on line

Anche Formia vanta il suo primo laureato on line, in tempo di coronavirus.

Si tratta del giovane Gaetano Cuciniello di 25 anni, formiano doc, figlio dell’ex preside dell’Istituto Magistrale “M.T. Cicerone” che questa mattina, in collegamento streaming con l’Università Statale di Milano ha brillantemente conquistato la Laurea magistrale in “Biotecnologie del farmaco”, discutendo la tesi “L’attività dell’helicobacter pylori”.

Voto finale, a conclusione di un brillante percorso di studi, 110 e lode con i complimenti dell’intera Commissione d’esami e la soddisfazione del Rettore che ha voluto testimoniare come, anche in momento così difficile e delicato, come quello attuale, l’Università di Milano continua la sua missione formativa ed

offre alla ricerca medico-scientifica un nuovo giovane di valore.