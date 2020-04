Coronavirus, Gaeta piange la scomparsa di Luis Sepúlveda

Anche la Città di Gaeta piange la scomparsa di Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto il Covid-19. Ospite della quinta edizione della rassegna letteraria “Libri sulla cresta dell’ onda”, il 16 luglio 1998, a Gaeta, presso il Sagrato del Tempio di San Francesco Luis Sepùlveda presentò il suo libro “Diario di un killer sentimentale”. Lo scrittore che scelse la letteratura per ”dar voce a chi non ha voce”.

A noi piace ricordarlo così, tratto dal suo libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”:

“I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi e resistenti.” Foto: Andrea De Meo