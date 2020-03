Coronavirus, gli ultimi dati ASL: 38 casi positivi a Latina e provincia

“Allo scopo di rendere maggiormente comprensibile lo stato della diffusione del COVID-19 in Provincia di Latina, da oggi si provvede a rappresentare la situazione in ottica dinamica a partire

dal numero complessivo di cittadini risultati positivi al primo tampone.

Nella tabella che segue, nella prima colonna è quindi riportato il numero di casi positivi complessivamente registrati e che hanno rilevanza per il nostro territorio. Nella seconda

colonna, è riportato il numero di pazienti attualmente gestiti in regime di ricovero ospedaliero.

Nella terza colonna è riportato il numero di pazienti negativizzati, ossia positivi al primo tampone effettuato e che, al momento del terzo tampone, risultano negativi. Nell’ultima

colonna, infine, è riportato il numero di decessi.

Casi Positivi Pazienti Ricoverati Negativizzati Decessi

38 23 3 2

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti attualmente in carico sono 33. 10 pazienti positivi sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo

Spallanzani (9), la Terapia Intensive del Goretti (2) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti o la Medicina d’Urgenza del Dono Svizzero di Formia (12).

Si ricorda che, al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e

la Direzione Generale dell’Azienda ASL.

Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di

cura della sanità regionale.”

Questo quanto dichiarato in una nota dall’Asl Latina