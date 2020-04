Coronavirus, la delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta consegna generi alimentari per le famiglie in difficoltà

La Delegazione di Veroli del Sovrano Militare Ordine di Malta, grazie all’intervento dei volontari del Gruppo di Gaeta, ha provveduto nella giornata di oggi a consegnare presso la sede del Comune di Gaeta un notevole quantitativo di generi alimentari in sostegno di tutte quelle famiglie versanti in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.