POTEVA SUCCEDERE ANCHE A ME…Purtroppo anche oggi abbiamo dalla Asl i referti di altri tamponi positivi. Abbiamo tante… Pubblicato da Paola Senza Bavaglio Villa su Sabato 5 settembre 2020

“Purtroppo anche oggi abbiamo dalla Asl i referti di altri tamponi positivi. Abbiamo tante indagini epidemiologiche in atto e diverse persone sono state messe in quarantena preventiva e sottoposte a tampone perché in contatto con persone o positive o in attesa di tampone”. Così il sindaco di Formia, Paola Villa, sulla sua pagina Facebook.

“Il lavoro del servizio prevenzione e igiene -continua la Villa- sta organizzando tamponi domiciliari per persone con febbre e sintomi influenzali. Chiediamo a tutti di non fare allarmismi; a chi è chiesto di restare a casa è in via del tutto precauzionale. Molti di questi sono ragazzi, che si stavano organizzando per la scuola, con loro la pressione degli amici e conoscenti è ancora più forte. Non è facile essere in quarantena preventiva, spiegarlo agli amici, rinunciare a uscire e sentirsi un untore. Non è facile, cerchiamo tutti noi di non renderlo ancora peggiore”.