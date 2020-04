Coronavirus, “Oggi 169 i casi nel Lazio, trend in lieve discesa”

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 169 casi di positività e un trend in lieve discesa al 5%. Da alcuni giorni nel Lazio registriamo un trend in leggera frenata, ma dobbiamo mantenere altissima l’attenzione”. Così l’assessore D’Amato che continua “Ho visitato questa mattina il COVID Center del Campus Bio-Medico che ha già sei ricoverati in terapia intensiva un valido contributo per tutto il sistema sanitario regionale. A Latina registriamo il numero più basso regionale dei nuovi positivi mentre a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 24h, a Frosinone il dato più basso della settimana e Roma città prosegue nella lenta discesa. Questa mattina è stato attivato per i cittadini il servizio di assistenza psicologica al numero verde 800.118.800. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 32 unità nelle ultime 24h doppiando i decessi e arrivando a 369 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.287 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 16. Per quanto riguarda i test sierologici in sperimentazione infine ritengo necessario che vi sia un’unica strategia nazionale per evitare di andare in ordine sparso e soprattutto anche un tetto tariffario per evitare speculazioni”.

Sei nuovi casi positivi nella Asl di Latina. Deceduta una donna di 83 anni di Fondi. Attivati ulteriori 8 posti letto di terapia intensiva all’Ospedale Goretti di Latina. Oggi è il dato più basso del Lazio.