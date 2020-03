Coronavirus, pronto intervento termoidraulico gratuito per le fasce deboli

“Anche noi in questo momento complesso proviamo a fare la nostra parte. Abbiamo dato il via ad un’iniziativa che prevede di assistere tutte quelle famiglie in stato di bisogno e necessità senza percepire alcun compenso per la prestazione❗️❗️❗️”. E’ l’iniziativa della ditta I.M.I.CO, attiva, sul territorio del Golfo di Gaeta da quasi 40 anni, nel settore dell’impiantistica e della termoidraulica, e, in tempo di Coronavirus, un settore tra quelli ritenuti essenziali.

“Abbiamo osservato una crescita delle richieste di pronto intervento ad esempio per caldaie guaste o per rotture sulle condutture idriche non tanto dalla nostra clientela fissa, che pratica la manutenzione ogni anno… Ma purtroppo da coloro i quali non hanno la possibilità di poter avere una caldaia nuova e manutenuta”. Così Edgardo Di Nitto, titolare, insieme al padre, della ditta IMICO.

“I primi impianti a cedere, stando tutti in casa h24, sono stati proprio quelli più vecchi -continua Di Nitto -Abbiamo ricevuto chiamate per interventi di urgenza da case famiglie completamente al freddo, in cui il concetto di manutenzione purtroppo non ha mai trovato applicazione. Senza tralasciare gli anziani che ci contattano e che a volte non riescono neanche a spiegarci telefonicamente quale sia la problematica. Tale fenomeno mi ha indotto, insieme al mio non più tanto giovane padre e per questo forse ancora più sensibile, ad una riflessione dalla quale è nata la volontà di voler far partire tale iniziativa. Volevamo trasmettere il nostro messaggio di solidarietà attraverso una proposta molto semplice, ovvero dare il via ad una campagna di prestazione di servizio GRATUITA anzitutto per tutti coloro i quali non hanno la possibilità di far fronte all’imprevisto. Fasce meno abbienti, famiglie numerose o in difficoltà, pensionati e ultimi ma non di importanza tutti gli istituti assistenziali al cittadino , da case famiglie e centri anziani sino agli ospedali. Ci mettiamo a disposizione gratuitamente , non pretendiamo compenso per la chiamata e per la prestazione”.

