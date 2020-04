Coronavirus, riaprono le librerie: Ecco dove

Riaprono da oggi le librerie e cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini (con alcune eccezioni come in Piemonte e Sardegna). Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer.

Sono i primi spiragli nel lockdown da coronavirus, previsti dal Dpcm del 10 aprile.

La serrata pressoché totale per il resto viene prorogata ancora fino al 3 maggio. Ma le regole sulle riaperture, come nel caso delle librerie, non sono le stesse in tutta Italia.

Resteranno chiuse ancora in Lombardia, Piemonte, Campania, Sardegna e Trentino.

Il Lazio ha posticipato invece la riapertura al 20 aprile. Confermata la chiusura dei supermercati il 25 aprile e il 1° maggio.