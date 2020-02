Coronavirus, tenda ospedaliera per pre-triage presso l’Ospedale Dono Svizzero

La Regione Lazio, dando seguito all’ordinanza del Ministero della Salute, insieme al Dipartimento della Protezione Civile, sta allestendo trentuno tensostrutture per gli ospedali della regione, che avranno la funzione di pre-triage per l’accoglienza dei casi sospetti di COVID19.

Nella giornata di oggi sarà montata, dalla Protezione Civile “Ver Sud Pontino” una tenda ospedaliera da campo presso l’atrio dell’ ospedale Dono Svizzero. La tenda, una struttura 5,50×5.50, attrezzata per le emergenze contingenti, servirà come pre-triage, per tutti i casi “sospetti”, qualora dovessero esserci, affinché non accedano al Pronto Soccorso, ma seguano un percorso diverso come previsto dal Ministero della Salute.

“Il montaggio della tenda – sottolinea il Sindaco Paola Villa – è una precauzione necessaria che si sta adottando in diversi ospedali di tutta Italia, non deve allarmarci, anzi deve rassicurarci perché si stanno seguendo tutti i protocolli nazionali ed internazionali.”

Ricordiamo che la Regione Lazio rientra tra le Regioni prive di focolai e quindi fuori dall’area del contagio e sta mettendo in campo tutte le iniziative per la prevenzione ed il controllo segnalate dal Ministero competente.

In continuo contatto con Prefettura, Regione Lazio e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Sindaco di Formia rinnova l’invito a seguire le indicazioni e ad attenersi alle misure preventive.