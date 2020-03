Coronavirus, Viola a RSI103e5: “Dono Svizzero adesso ospedale sicuro per tutti”

“Formia è sotto assedio come tutti gli ospedali della provincia, della regione e nazionali, ma in questo momento di emergenza credo che abbiamo seguido alla perfezione le direttive aziendali”. Così il dott.Vincenzo Viola, responsabile del Reparto Chirurgia dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia in un’intervista esclusiva a Radio Show Italia 103e5.

“A Formia -continua il dottore- abbiamo un doppio percorso ‘sporco’ per i casi sospetti o positivi e uno ‘pulito’ dove arrivavo le altre patologie; non ci scordiamo, infatti, che ci sono ancora gli infarti, le emorragie, i parti. For ia si è attrezzata ed è un ospedale sicuro per i pazienti. Siamo orgogliosi. C’è una task force al DEA dove prendono i parametri necessari per differenziare le patologie specifiche con un’intervista che si fa al triage. C’è una zona rossa dove la Protezione Civile ha messo una tenda dove afferiscono i sospetti che vengono monitorizzati all’istante e, se c’è bisogno, subito un tampone o una tac”.

