Cosa fanno i calciatori tutto il giorno su Instagram?

I profili social dei giocatori sono diventati dei veri e propri passepartout per quella che è la loro immagine sia dentro che fuori dal campo. Alcuni di questi personaggi, infatti, riescono a guadagnare di più dai proventi generati dai loro profili social che quanto la società paghi loro. Questo discorso, però, riporta al sito SCMagazine che ha stabilito quali siano i calciatori che vanno assolutamente seguiti sui social in quanto molto simpatici od, in alternativa, perché sono dei veri e propri emblemi della loro disciplina. Ogni giocatore, infatti, ha deciso di rendere il suo profilo social assolutamente inimitabile ed unico e degno, per questo motivo, di interesse.

In questo articolo si andrà a vedere quali sono i personaggi del mondo del calcio che bisogna assolutamente seguire per farsi due risate od, in alternativa, per ammirare le loro prodezze in campo od in allenamento. Ovviamente si prenderà in considerazione solo i profili Instagram in quanto è, attualmente, il social network più utilizzato e dalla più alta percentuale di appassionati.

Un nuovo comico nato

Patrice Evra è sempre stato, si può affermare, il simpaticone del gruppo. Sono moltissimi i video che immortalano il calciatore senegalese in momenti di festa od, in alternativa, di cabaret con altri compagni di squadra. Patrice Evra ha militato in moltissime squadre diventando un idolo del Monaco, del Manchester United e della Juventus prima di terminare la carriera con i colori degli Hammers del West Ham United. In ogni caso, con i quasi 7 milioni di followers su Instagram, Evra resta uno dei calciatori più amati del calcio del passato prossimo.

Un altro giocatore che è diventato famoso per i suoi “meme” è Marcelo Brozovic, l’attuale centrocampista dell’Inter. Il giocatore croato ha iniziato a realizzare delle vignette ritraenti lui ed altri compagni di squadra in posizioni od in particolari contesti divertenti ed è diventato subito virale in tutta la community dei calciatori moderni.

Altri personaggi che sono diventati virali nel mondo dello sport sono, per esempio, i piloti di Formula 1, Daniel Ricciardo ed i due piloti McLaren – Lando Norris e Carlos Sainz. Quello di essere simpatici al grande pubblico è un modo alternativo per diventare famosi in primis, e per diventare delle vere e proprie icone dello sport in secundis. Alcuni studi, infatti, dimostrano che l’eccessivo simpatico ma talentoso è un connubio importante nel mondo dello sport e dello spettacolo in quanto trasmette sicurezza ed una certa forma di umanità.

Icone dello sport e dell’immagine

Un personaggio che è impossibile da non seguire è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse attaccante della Juventus ha, attualmente, 206 milioni di followers. Numeri da capogiro che lo rendono uno degli atleti più seguiti in tutto il mondo. Il suo profilo Instagram, però, non è solo un brandizzato sistema all’interno del quale si susseguono sponsor, advertising e chi ne ha più ne metta.

Quello di Ronaldo è un profilo di un atleta che motiva i suoi compagni di squadra e che, malgrado la sua onnipotenza in campo è deciso ad “abbassarsi” a livelli più umani di gioco e di persona. Almeno questo è quello che lascerebbe intendere.