Covid-19, molti debiti non si dovranno pagare?

L’attuale situazione causata dal Coronavirus porta, sempre più, a forti momenti di riflessione sia dal punto di vista umano e personale che dal punto di vista professionale. Una riflessione, in particolare, arriva da Bruno Redivo, professione avvocato, esperto nel settore del sovraindebitamento, del diritto fiscale e tributario nonché del diritto del lavoro.

Uno spunto il suo che si spera raggiunga chi, in questo momento, può fare qualcosa per tutti coloro che sono “fermi” dal lavoro e a cui non basta più un semplice incoraggiamento.

Nel suo piccolo, come già fatto, l’avvocato formiano si metterà a disposizione di coloro in difficoltà rinnovando la sua disponibilità a consulenze gratuite “anche a rischio di lavorare la notte”.

“Durante l’attuale emergenza nazionale sanitaria ed economica sono riflessivo. Cerco di analizzare tutti gli aspetti della situazione, non solo quelli impulsivi ed evidenti, perché, non sono abituato a formulare giudizi superficiali.

Tuttavia, vedo cose strane: nazioni estere fornire in pochi giorni ingenti somme di denaro a fondo perduto agli imprenditori e accessi al credito agevolati erogati in 48 ore, sempre all’estero.

In Italia vedo misure di sostegno erogate ai più veloci nel click-day, a coloro i quali hanno avuto la tenacia di attendere finalmente che il sito internet uscisse dallo stato di crash per le troppe presenze on-line. Noto ancora difficoltà di calcolo tra gli esponenti dell’alta finanza. Vedo prestiti agevolati promessi, o forse promossi, dallo Stato per consentire agli italiani di indebitarsi per pagare le tasse, gentilmente differite di qualche mese.

A distanza di qualche mese, tuttavia, i prestiti agevolati non sono ancora stati erogati, sempre in Italia.

Poi vedo in Tv e sulle maggiori testate giornalistiche messaggi pubblicitari di sostegno ed incoraggiamento al popolo italiano: dal 1° giugno l’Agenzia Entrate notificherà più di 8 milioni di atti, già pronti per l’invio ed accumulati in questi mesi di stop. Ma forse si slitterà a Settembre, con 25,5 milioni di atti (sempre in Italia).

Mi chiedo quindi come si senta oggi un padre di famiglia con 3 figli universitari, un imprenditore del settore del turismo o dello spettacolo, un ristoratore; quali reazioni emotive possano avere. Mi chiedo di quanti suicidi si dovrà ancora leggere sui giornali… in quarta pagina in piccolo, lì dove non danno fastidio.

Rimango però riflessivo e costruttivo. Mi chiedo se l’inettitudine e l’inadeguatezza ai ruoli istituzionali possano essere in qualche modo ovviate, disinnescate… se esista un antidoto.

Mi chiedo cosa possa fare un giardiniere, un albergatore, un artista… o un giovane avvocato.

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”, disse Madre Teresa di Calcutta.

Quindi ho deciso: voglio contribuire con una mia goccia nell’oceano.

Mi chiedo quanti dei milioni di atti esattoriali che a breve incentiveranno le quarte pagine saranno validi, correttamente notificati e non prescritti; quanti debiti sono effettivamente dovuti, secondo legge.

Il sovraindebitamento è uno dei settori, forse il primo, in cui come avvocato registro fortunatamente risultati positivi e rilevanti.

Per questo ho deciso di mettermi a disposizione degli imprenditori. Non amo le quarte pagine.

Ho deciso di fornire una consulenza e analisi gratuita di qualsiasi atto impositivo dovesse arrivare, perché, per diretta esperienza professionale, posso immaginare che molti saranno invalidi. Molti debiti non si dovranno pagare, secondo legge.

L’analisi e la consulenza saranno completamente gratuite e tempestive, anche al costo di lavorare la notte.

Ebbene, se lo Stato non riesce a metterci la faccia, perché il responsabile è sempre l’altro, io invece voglio mettercela!”