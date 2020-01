Da Terracina a “All Together Now”, Matteo Mastracco incanta ma non ce la fa

Ultima puntata ieri per “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5. Tra i protagonisti della finale il 31enne Matteo Mastracco, nato ad Alatri (FR) ma residente a Terracina, che si è sottoposto al giudizio di una giuria di 100 personaggi.

Matteo, purtroppo, non ce l’ha fatta contro Sonia Mosca: “La sfida doveva andare così, avrei perso anche se SONIA MOSCA avesse cantato la canzone dei “3porcellini”❤️ onore a lei 😍“, così il cantante sul suo profilo Facebook.

Nasce il 18 dicembre 1986. Sin da bambino manifesta una grande passione per la musica e il canto. All’età di 14 anni partecipa, ad Ariccia, al “FESTIVAL DEGLI SCONOSCIUTI” di TEDDY RENO, festival che ha portato il lancio di diversi artisti tra cui Rita Pavone, Claudio Baglioni, Mal, Ivan Cattaneo.

Dall’età di 18 anni (dal 2005 al 2011) partecipa ai provini televisivi(canale 5,sky) di “Amici di Maria De Filippi” dove arriva più volte nella puntata della formazione della classe, sostenendo anche una sfida per entrare come titolare all’interno della scuola.

Nel 2012 ha partecipato a “Sanremo Social” con la canzone “Polvere”; non avendo un riscontro positivo tale brano fu proposto come sottofondo musicale per una clip calcistica durante il “GRAN GALA’ DEL CALCIO”(SERIE A), presso il TEATRO DAL VERME di Milano, in onda sul canale “sportitalia” e sponsorizzata “radioitalia” . Nel 2012 ha aperto un concerto per Sandro Giacobbe e Massimo di Cataldo.

Nel 2012 partecipa al “TOUR MUSIC FEST” arrivando nei primi 30 interpreti su oltre 10 mila partecipanti.

Dal 20 gennaio al 31 gennaio 2014 partecipa su Radio 2 al programma “THE VOICE OF RADIO2”, programma connesso a “THE VOICE OF ITALY 2”; arriva nella fase finale classificandosi tra i primi 8 dai 32 selezionati da una Commissione Artistica su migliaia di artisti in tutta Italia.

Nel 2015 partecipa alle selezioni di Castrocaro, come Duo musicale (DUEMME) con la sorella Marta Mastracco, arrivando alla semifinale andata in onda su Rai 1 durante il programma “Obiettivo Castrocaro”.

Nel 2017 partecipa a “RDS MUSIC MARATHON” e vince la possibilità di esibirsi sul palco di RDS a Milano davanti migliaia di persone.

A “All Together Show” ha partecipato anche il formiano Amato Scarpellino, lo scorso 19 dicembre.