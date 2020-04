Dono Svizzero & Covid: il sindaco di Formia contro la Regione Lazio

Radio Show Italia 103e5 intervista Paola Villa: il sindaco di Formia spiega perchè ritiene inaccettabile la decisione della Regione Lazio di non inserire l’Ospedale “Dono Svizzero” nella lista ufficiale delle strutture che si occupano di pazienti Covid-19.

“I pazienti Covid all’ospedale di Formia sono stati ricoverati: è un fatto… Tutte le risorse che provverranno come ulteriore investimento andranno a rimpinguare soprattutto quelle strutture che hanno questo tipo di riconoscimento. C’è qualcosa che non va. Dal 1° marzo al 28 marzo il Dono Svizzero di Formia ha visto transitare tra le proprie corsie tantissimi pazienti Covid conclamati con tampone positivo. Il Dono Svizzero è l’ospedale del Golfo, è l’ospedale di tutto il comprensorio. Non ci provassero nemmeno a mettere Formia contro Gaeta”.

Per i sindaci dei Comuni più meridionali della provincia pontina, Gerardo Stefanelli (Minturno), Franco Taddeo (Santi Cosma e Damiano), Giancarlo Cardillo (Castelforte) e Salvatore Vento (Spigno Saturnia), la decisione dell’Asl offende non solo gli operatori sanitari del ‘ Dono Svizzero’, ma l’intera comunità del Golfo di Gaeta.

“Dobbiamo metterci nelle condizioni di unire i medici, non di dividerli”. Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.