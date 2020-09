I dati dei test rapidi svolti nella giornata odierna presso il Drive in di via Olivastro Spaventola: totale test RAPIDI effettuati 915, di questi 56 POSITIVI TOTALI ( residenti a Formia 29)

“Il Comune di Formia – dichiara il Sindaco Paola Villa – ha concordato con l’Assessore Regionale D’amato e con il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati l’organizzazione nei prossimi giorni di altri due appuntamenti per continuare con lo screening tramite Drive in con test rapido”Verranno comunicate quanto prima le nuove date.