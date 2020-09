Domani mercoledì 23 settembre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (orario limite massimo di accesso al drive in) sarà possibile sottoporsi ai test rapidi dell’Asl.L’accesso al drive in è esclusivamente per i residenti della Regione Lazio. Inoltre si stanno organizzando con il supporto dell’Asl di Latina e dell’unità USCAR di Roma altre giornate di drive in per test rapidi nel prossimo fine settimana. Si invitano tutti i cittadini a non concentrarsi nella sola giornata di domani.