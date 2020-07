L’arte e la creatività non conoscono limiti di età, di forme, di materiali; e se è il mare ad ispirare, ecco nascere dalla sabbia castelli, mostri, personaggi dei cartoni animati e tutto ciò che dalla fantasia può scaturire. E proprio la sabbia come materia di espressione dell’estro creativo è anche quest’anno protagonista dell’appuntamento con “E la sabbia diventa…” ormai giunto alla sua quattordicesima edizione.

Quest’anno la formula proposta è differente dalle passate edizioni perché per noi organizzatori è fondamentale garantire a tutti i volontari e soprattutto ai partecipanti, che il tutto possa essere vissuto in sicurezza. Il nostro senso di responsabilità ci impone pertanto di modificare per questa 14^ edizione le modalità di svolgimento della gara rendendola più sicura, flessibile ed aperta a chiunque voglia mettere alla prova la propria creatività nel realizzare la scultura di sabbia più bella e “più votata” dal pubblico dei social.

Nel 2020 sono molti gli anniversari e le ricorrenze meritevoli di essere immortalate da una scultura di sabbia. Di seguito ne elenchiamo solo alcuni, precisando che la loro scelta è puramente facoltativa e non implicherà in alcun modo la valutazione finale del pubblico:

“35° anniversario del primo capitolo della saga di Back to the future”;

“80° compleanno di Joker”;

“70 anni dalla trasposizione animata della fiaba di Cenerentola”;

“80° anniversario dell’esordio cinematografico di Daisy Duck (Paperina)”.

L’iscrizione è gratuita e deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo online contenente il nominativo del capo-squadra (obbligatoriamente maggiorenne) ed il numero esatto dei partecipanti. L’iscrizione alla gara e il relativo invio delle foto della scultura di sabbia realizzata sono ammesse fino alla mezzanotte di domenica 23 Agosto 2020.

È obbligatorio inviare all’organizzazione una foto della scultura in fase di costruzione, una foto della scultura terminata ed una foto della scultura terminata con tutta la squadra che ha contribuito alla realizzazione. È gradito, ma non obbligatorio, l’invio di ulteriori foto e/o video delle varie fasi della costruzione della scultura.

Tutte le foto delle opere in gara saranno pubblicate alle ore 10,00 di lunedì 24 Agosto 2020 sulla pagina Facebook Gaeta Games (https://www.facebook.com/GaetaGames) e si potrà votare la scultura più bella attraverso i Like alle foto solo ed esclusivamente pubblicate sulla pagina ufficiale dell’Organizzazione. I Like su foto condivise in altri profili non saranno considerati ai fini del punteggio finale. Saranno conteggiati esclusivamente i Like pervenuti a ciascuna foto dalle ore 10,00 di lunedì 24 Agosto alle ore 24,00 di domenica 30 Agosto 2020.

La scultura con il maggior numero di Like alla mezzanotte del 30 Agosto 2020 sarà premiata con un Buono Amazon del valore di euro 150,00 (centocinquanta/00).

La gara sarà ritenuta valida con l’iscrizione di minimo 6 squadre.

Il Regolamento di Gara:http://www.gaetagames.it/si-gioca/images/E-la-sabbia-diventa/Regolamento_di_gara_2020.pdf

Il modulo d’iscrizione online:https://forms.gle/VbKPXgaBAUuAiUM3A