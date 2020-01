Eccellenza, il Gaeta aggancia l’Ausonia. Domenica scontro al vertice

L’Atletico Lodigiani non riesce a fermare il Gaeta, ormai alla sua quarta vittoria di fila, porta a casa questi preziosissimi 3 punti raggiungendo quota 38 a pari merito con l’Ausonia.

Sblocca il risultato il Gaeta con il gol di Marciano, decisivo per il match che termina 0-1.

L’Ausonia zoppica anche in casa, finisce 1-1 con la Polisportiva città di Paliano, il gol di Zonfrilli non basta per i padroni di casa: quarto pareggio consecutivo.

In casa Formia il Casal Barriera totalizza un ottimo 1-2, posizionandosi al terzo posto a -4 dalla vetta.

Sconfitta clamorosa per 3-0 del Campus Eur, +3 per il Sezze che si fa sentire.

Nelle zone basse della classifica l’Itri si allontana dalla zona play-out, 1-2 anche per gli itrani contro l’Audace.

Nonostante le vittorie di Arce e Morolo, rispettivamente per 1-0 e 1-2, restano nella zona play-out a pari punti minacciando il Formia che dista loro solo di un punto.

Nel posticipo delle 15:00 il Sora batte l’Atletico Vescovio.

Rinviata Pontinia-Palestrina, da recuperare in data da stabilire.

di Gabriele Pisano