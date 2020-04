Emergenza coronavirus a Itri pizza solidale – secondo round

Dopo il grande e positivo riscontro dello scorso sabato, ieri sera è stata replicata ad Itri, con altrettanto successo, l’iniziativa della pizza solidale.

Ancora una volta protagonisti i due pizzaioli, Ermanno e Mario, titolari rispettivamente delle pizzerie “EASI” e “Tutti i gusti”, che hanno voluto regalare ad altre famiglie un sorriso in un momento così delicato come quello che stiamo tutti vivendo. L’iniziativa si è avvalsa come al solito della preziosa collaborazione della CRI sezione di Itri che ha materialmente provveduto alla consegna.