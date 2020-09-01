IL 31 AGOSTO 2020, ALLE ORE 15,00 CIRCA, A PRIVERNO, MILITARI DELL’ARMA DEL LUOGO, IN ESECUZIONE
DELL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, EMESSA DAL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE PENALE – CHE
CONCORDAVA CON LA MOTIVATA RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO DELLA MISURA AVANZATA DALL’ARMA OPERANTE –
TRAEVANO IN ARRESTO UN 27 ENNE DEL LUOGO, GIÀ SOTTOPOSTO ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI
DOMICILIARI DA CUI ERA PRECEDENTEMENTE EVASO. L’ARRESTATO, È STATO ASSOCIATO PRESSO LA CASA
CIRCONDARIALE DI ROMA “REGINA COELI”.
Evade dai domiciliari: arrestato
IL 31 AGOSTO 2020, ALLE ORE 15,00 CIRCA, A PRIVERNO, MILITARI DELL’ARMA DEL LUOGO, IN ESECUZIONE