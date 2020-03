Fermato con la droga sul treno. Torna in libertà il 37enne di Minturno

È durata poco più di 24 ore la detenzione di I. L., 37 enne pregiudicato di Marina di Minturno arrestato dalla Polfer di Formia sul treno regionale di rientro da Napoli.

Infatti, nel primo pomeriggio di lunedi 2 Marzo i militari nell’osservare dei movimenti sospetti del giovane procedevano a sottoporlo a perquisizione personale, da cui emergeva come l’uomo fosse in possesso di circa 15 grammi di Marijuana occultata nel vano porta oggetti del sedile passeggero del treno e di circa 10 grammi di cocaina nascosti in una lattina artigianale di Pepsi Cola.

Nella mattinata di oggi l’uomo, assistito dagli Avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Gianni Bove, è comparso davanti al Gip del Tribunale di Cassino, Dott. Di Croce, per la convalida dell’arresto e l’applicazione degli arresti domiciliari richiesti dal Pubblico Ministero Dott. De Franco. Nel corso dell’udienza il giovane tuttavia negava che la sostanza era destinata allo spaccio e nel mentre i difensori depositano documentazione attestante le capacità economiche dell’indagato.

Il Gip convalidava l’arresto ma rigettava la richiesta di del PM di applicare al giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari, condividendo l’assunto difensivo sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza, disponendone quindi la rimessione in libertà senza alcun obbligo.