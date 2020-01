Firmato accordo di collaborazione tra Forze dell’ Ordine e il Servizio Demografico del Comune di Formia

In un’ottica di collaborazione e trasparenza tra Enti e per favorire e coadiuvare il lavoro di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e degli Enti terzi autorizzati, il Sindaco Paola Villa e l’Assessore alla Digitalizzazione Alessandra Lardo hanno promosso l’ accordo tra il Servizio Demografico del Comune di Formia e le Forze dell’Ordine, la Guardia di Finanza e gli uffici appartenenti all’Autorità Giudiziaria per la fruibilità̀ telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Formia, secondo i criteri di cui alle linee guida AglD (Agenzia per l’Italia Digitale).

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 286 del 10 ottobre 2019, ha approvato lo schema tipo di convenzione per l’accesso esterno alla Banca Dati Anagrafica del Comune.

Nella giornata di oggi il Sindaco Paola Villa ha siglato l’accordo con la compagnia dei Carabinieri di Formia, che si aggiunge a quello già sottoscritto nei giorni scorsi con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina.