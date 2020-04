Fondi, 33enne tratto in arresto per spaccio

Il 30 aprile 2020, durante la decorsa notte, in Fondi, i Carabinieri della locale tenenza, traevano in arresto, nella flagranza del reato, un 33enne, il quale, nel corso di servizi di controllo del territorio, veniva sorpreso subito dopo aver ceduto ad un soggetto del luogo circa tre grammi di sostanza stupefacente tipo cocacina.

Le successive perquisizioni personale, veicolare e domiciliare consentivano di rinvenire ulteriori grammi 14,00 circa della medesima sostanza, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonche’ la somma contante di euro 1.480, ritenuta provento dell’attivita’ di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalita’ di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarra’ ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata del 2 maggio 2020.