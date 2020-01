Fondi, arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti

A Fondi i Carabinieri della locale Tenenza, hanno tratto oggi in arresto, in flagranza, C.R. 23enne, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare di gr.20 di hashish e la somma di Euro 170,00.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, all’interno della cantina, ulteriori 60 gr di hashish, nr.5 panetti di gr.100 cadauno dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, ed altri 1.000 Euro.

Lo stupefacente, il materiale ed il denaro, tutto sottoposto a sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale.