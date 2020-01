Fondi, dal 24 al 26 gennaio arriva la reliquia di San Giovanni Paolo II

In occasione del trentesimo anniversario di fondazione, la parrocchia di San Paolo Apostolo di Fondi (LT) con immensa gioia si accinge a vivere tre giorni di spiritualità e profonda devozione accogliendo la reliquia del sangue di san Giovanni Paolo II, papa dal 1978 al 2 aprile 2005.

Si comincia lunedì 20 gennaio alle ore 20.00 nel salone parrocchiale con la visione del film sulla vita di San Giovanni Paolo II. Mercoledì 22 gennaio alle ore 17.00 l’incontro per ragazzi sul Santo pontefice e alle ore 19.30 l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari incontrerà i consigli pastorali della forania di Fondi. Giovedì 23 gennaio, in preparazione dell’arrivo delle reliquie, nel pomeriggio è previsto un secondo incontro per i ragazzi mentre alle ore 19.00 in chiesa un momento di adorazione eucaristica in riparazione dei sacrilegi.

La reliquia di San Giovanni Paolo II arriverà venerdì 24 gennaio alle ore 17.30 in viale Piemonte. Sarà accolta dalle autorità e si avvierà in processione verso la parrocchia dove, alle ore 18.30, è prevista la Messa dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. La Messa sarà in diretta anche su Radio Civita InBlu.

Sabato 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, le Messe saranno alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 18.30. La Messa delle 18.30 sarà in diretta su Radio Civita InBlu. Alle ore 15.30 animazione per bambini e ai ragazzi a cura dell’Acr. Alle ore 17.00 la fiaccolata per il quartiere con la reliquia, pregando per la pace. Alle ore 20.30 la veglia di preghiera con i giovani riascoltando il santo pontefice. Infine, domenica 26 gennaio le Messe saranno alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 18.30. Alle ore 15.00 recita della Coroncina alla Divina Misericordia e il saluto della reliquia.