Raniero De Filippis, candidato sindaco a Fondi per il centrosinistra e neo eletto al consiglio comunale, esprime le sue riflessioni alla luce del risultato del ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

“Il risultato che ci consegnano le urne del ballottaggio fondano – afferma De Filippis – vede Beniamino Maschietto eletto Sindaco. A lui rinnovo le congratulazioni e faccio i migliori auguri per il ruolo che andrà a svolgere. Bisogna tuttavia sottolineare l’altro importante aspetto emerso dallo spoglio, ossia una chiara volontà di cambiamento dimostrata da una sempre più ampia parte della

città. Il candidato Parisella ha visto quasi raddoppiare i suoi consensi rispetto al precedente turno, a comprova del fatto che il governo attuale non è più granitico come un tempo.”

Certo – continua l’esponente del centrosinistra fondano – il radicamento del potere è ancora forte, affinché un cambiamento reale possa compiersi occorre lavorare coinvolgendo settori sempre maggiori della cittadinanza.”

“È significativo infine – conclude De Filippis – il divario di scelta fra gli elettori residenti nel centro città e quelli delle contrade. Questo è sicuramente il primo dato su cui riflettere e da cui ripartire a lavorare per assicurare un futuro migliore alla nostra Fondi.”