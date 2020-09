Il 6 settembre 2020, in Fondi, i Carabinieri del locale comando tenenza hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di nazionalità indiana in italia senza fissa dimora poiché trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale– di n. 3 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo di gr. 2,5, pronta per lo spaccio.