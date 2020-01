Fondi, incendio in abitazione e incidente stradale: l’intervento dei VVF

Nella prima serata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi, località Capratica, a seguito segnalazioni di un incendio in una abitazione.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, prendeva atto che le fiamme stavano interessando il tetto di una casa su un unico piano.

Immediatamente, dopo essersi accertati che all’interno non vi era nessuno, iniziavano le operazioni di spegnimento con l’ausilio di altri due automezzi VF provenienti da Latina e Gaeta.

Tali operazioni sono valse a limitare la propagazione dell’incendio così da salvaguardare il resto dell’abitazione.

Le cause, presumibilmente di natura accidentale.

Non si registrano persone coinvolte.

Qualche ora dopo, 23.44, sempre la squadra territoriale di Terracina è intervenuta nuovamente nel Comune di Fondi, sulla via Appia km 118,600 all’ingresso del centro abitato, a seguito di segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto una vettura incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, con due persone all’interno.

L’intervento di Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre, in collaborazione con il 118, le due persone dall’abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo.