Fondi, sorpreso nella zona rossa fornisce false dichiarazioni

In data 10 aprile 20, i militari dell’arma di Maenza deferivano in stato di libertà per il reato di “false dichiarazioni a pubblico ufficiale” un 47enne domiciliato a Vallecorsa (Fr).

Il predetto, sorpreso nel comune di Fondi in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale, forniva autocertificazione che dava conto di esigenze sanitarie poi risultate false.