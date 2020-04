Formia, 350 mascherine donate al Comune dal Napoli Club

Ancora un apprezzabile gesto di solidarietà, da parte del Napoli Club Formia, che, anche in tempi di coronavirus, si conferma punto di riferimento del territorio, non solo sotto l’aspetto sportivo, ma soprattutto sociale ed umano. Nei primi giorni della prossima settimana, infatti, i dirigenti del Club faranno dono al Comune di Formia, attraverso il gruppo locale della Protezione Civile (il Ver Sud Pontino, guidato da Antonio Tomao), di 350 mascherine anti Covid 19, da distribuire alla cittadinanza formiana e soprattutto ai nuclei familiari meno abbienti. Dette mascherine, acquistate da una ditta specializzata, saranno del tipo “triplo strato” e quindi, disinfettabili e riutilizzabili per un certo periodo. Un gesto davvero encomiabile, che ha visto coinvolti e solidali tutti i soci del locale Napoli Club, pronti – come riferiscono i dirigenti – a nuove, ulteriori iniziative tese a contribuire al rilancio del settore socio-economico cittadino, non appena sarà consentita una completa riapertura delle attività ed una libera circolazione, pur con le dovute protezioni e le necessarie cautele.