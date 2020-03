Formia aderisce a “M’illumino di meno 2020”

Anche quest’anno il Comune di Formia ha deciso di aderire alla campagna “m’illumino di meno” la Giornata dedicata al risparmio energetico e al miglioramento degli stili di vita sostenibili lanciata, come avviene già dal 2005 , da Caterpillar e Radio2 Rai.

L’ edizione 2020 tende ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi.

Domani 6 marzo alle ore 10:00 verranno messi a dimora lungo la via principale del centro città, Via Vitruvio, sette lecci donati dalla rinomata azienda “Recco gastronomia”.

Il Comune di Formia, da novembre 2019, ha avviato con i cittadini e i commercianti della città una campagna volta alla riforestazione in aree urbane e montane.

In molti stanno partecipando alla campagna “dona un albero alla tua città” acquistando presso i tre i vivai aderenti Garden Valerio srl, Vivaio Nocella e Vivaio del Golfo (Biagio Magri) essenze arboree, siepi e fiori da collocare in spazi pubblici presso aiuole, parchi, vie e scuole.

Dallo scorso mese di febbraio sono stati messi a dimora diversi alberi con il contributo dell’Istituto Paritario professionale per la Sanità e l’assistenza sociale Mater Divinae Gratiae e la Banca Nazionale del Lavoro.

“Siamo felici – sottolinea l’Assessore alle politiche ambientali Orlando Giovannone – di partecipare anche quest’anno alla campagna “M’illumino di meno”, e ringraziamo in questo caso il signor Enzo Recco, eccellenza imprenditoriale formiana, il cui provolone nel 2019 è stato premiato da “Gambero Rosso” come miglior prodotto piccante italiano. L’imprenditore ha voluto contribuire ad abbellire la città e a renderla più verde e sostenibile, donando i lecci insieme agli alberi piantumati durante il mese di febbraio che sono solo i primi ad aver trovato collocazione in città, ma tanti altri saranno messi a dimora nei prossimi mesi. Sono, infatti, tanti i commercianti e i cittadini che hanno voluto donare alberi e piante alla città, e sono sicuro che aumenteranno nel tempo”.