Questa mattina presso la Prefettura di Latina si è svolto un incontro per definire le misure di contenimento del contagio. Formia contrariamente a tutte le voci circolate in queste ore non è stata dichiarata zona rossa, ma per tutti i comuni della provincia è stato chiesto un inasprimento delle misure di contenimento, tutti i sindaci dei comuni della provincia provvederanno a rilasciare ordinanza con l’obbligo di utilizzo delle mascherine per tutto l’arco delle 24 ore. Il distanziamento sociale deve essere più osservato possibile.Per quanto riguarda le scuole è stato concordato con la Prefettura di Latina, la ASL e il Provveditorato Agli Studi Provinciale lo slittamento dell’apertura per le scuole comunali da giovedì 24 a lunedì 28 settembre.

Le scuole superiori invece inizieranno domani, 24 Settembre, le attività scolastiche in modalità DAD per i prossimi 15 giorni. Continuano le azioni di analisi e controllo da parte dell’Asl in sinergia con il Comune, di tutto il comprensorio del sud Pontino ltre alla giornata di oggi, verrà allestito un nuovo Drive in presso Via Olivastro Spaventola anche nel fine settimana prossimo, per permettere uno screening ancora più capillare.

Tutte le cerimonie in programma in questi giorni non verranno annullate ma dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure di contenimento, in quanto verranno inaspriti i provvedimenti e i controlli

Si raccomanda l’uso della mascherina, il mantenimento delle distanze e scaricare l’App Immuni.