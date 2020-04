Formia, al via lavori sulle strade provinciali

“Dopo l’analisi delle criticità nella commissione Lavori Pubblici, in Provincia di Latina, dove unitamente ai Consiglieri Provinciali membri ed ai Dirigenti delle varie aree abbiamo stilato le priorità degli interventi sui tratti della rete viaria maggiormente ammalorati, sono iniziati i primi interventi che stanno riguardando l’intera Provincia, tenendo in dovuta considerazione le segnalazioni pervenute dai vari Comuni per una proficua collaborazione istituzionale”. Così il consigliere provinciale Pasquale Cardillo Cupo, nonché presidente della Commissione Lavori Pubblici della Provincia di Latina, in un post su Facebook.

“A Formia – continua Cardillo Cupo in merito all’esecuzione di importanti lavori che interessano arterie sul territorio – sono iniziati i lavori sulla Strada Provinciale Penitro – Castellonorato e, tempo permettendo, a breve inizieranno anche sulla Strada Provinciale Maranola – Castellonorato. Gli interventi in esecuzione concernono la totale pulizia delle cunette con intervento di bonifica delle radici sporgenti e il rifacimento dei tratti di asfalto ammalorati al fine di rendere fruibile ai cittadini del comprensorio in sicurezza i tratti stradali in questione”.