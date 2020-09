L’11 settembre 2020, nel corso della mattinata, in Formia, i militari della locale stazione carabiniere traevano in arresto un 48 enne del posto in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Latina, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale commessi in Formia nell’anno 2015, delitti per i quali dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Il prevenuto dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.