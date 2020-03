Formia, controlli del territorio del fine settimana

Tra il 29 febbraio e l’1 marzo 2020, nell’arco della nottata, i militari della compagnia di Formia, nel corso di servizi predisposti per la prevenzione e repressione di reati in genere nell’ambito di quel territorio:

deferivano a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica:

– un 36enne di Gaeta, perché controllato a bordo di un’autovettura e sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultava positivo con tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. , i relativi documenti di guida sono stati ritirati ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

deferivano a piede libero per il reato di porto illegale di coltello di genere proibito:

– un 29enne di Formia che controllato a bordo dell’autovettura a lui in uso , a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello tipo a serramanico da taglio e punta della lunghezza di cm 22 , che celava all’interno del vano porta oggetti della portiera lato guida , sottoposto a sequestro.

Segnalavano, a seguito di perquisizione personale e veicolare, alle competenti autorità, la violazione del possesso di sostanza stupefacente per uso personale:

– un 35enne residente a Cellole (CE), trovato in possesso di grammi 1,00 di marijuana ;

– un 19enne residente a Minturno trovato in possesso di grammi 0,20 di hashish ;

– un 19enne nato a Geta e residente a Minturno, trovato in possesso di grammi 0,20 di hashish ;

– un 34enne residente a Paolisi (BN) trovato in possesso di grammi 1,6 di marijuana ;

– un 20enne residente a Gaeta, trovato in possesso di grammi 0,24 di hashish;

– un 21enne residente a Formia, trovato in possesso di grammi 4,6 di hashish .

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Proponevano per il foglio di via obbligatorio un 30enne nato in Romania e residente a Napoli, poiché notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni del centro storico del comune di Castelforte.

Venivano, inoltre:

– controllati nr. 48 autoveicoli;

– identificate nr. 96 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia;

– elevate nr. 9 contravvenzioni al c.d.s.;

– nr. 2 veicoli sottoposti a sequestroamministrativo;

– eseguite nr. 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.