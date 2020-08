In data 30 agosto 2020, i carabinieri della sezione radiomobile, al termine di un’attività d’indagine, deferivano in stato di libertà, per il reato di “guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti” un 22enne di Napoli. Il predetto, alla guida del proprio ciclomotore collideva contro un’autovettura condotta da un 19enne. A seguito di successivi controlli, eseguiti ai predetti conducenti con prelievo ematico/urine presso l’ospedale civile di Formia, il conducente del ciclomotore risultava positivo a sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi e cocaina.

Il medesimo reparto operante, all’esito di predisposti servizi di controllo del territorio deferiva in stato di libertà per il reato di “guida con patente revocata” un 56enne di Minturno. Il predetto veniva controllato alla guida della propria autovettura senza essere in possesso della prevista patente di guida poiché precedentemente revocata.

Inoltre, nell’ambito della compagnia di Formia, i militari dei reparti dipendenti, segnalavano alla prefettura competente per uso personale di sostanze stupefacenti 4 (quattro) giovani trovati in possesso complessivamente di grammi 3,6 di “hashish” e grammi 2,1 di “marijuana”.

Lo stupefacente rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo.

venivano ulteriormente:

– controllati nr. 38 autoveicoli;

– identificate nr. 62 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia;

– elevate nr. 9 contravvenzioni al c.d.s.;

– nr. 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo;

– eseguite nr. 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.