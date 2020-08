Dopo cinque anni il Maggiore David Pirrera lascia il comando della Compagnia di Formia e va a ricoprire un altro importante incarico, ovvero il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese.

Giunto a Formia nel mese di ottobre 2015, il Maggiore Pirrera ha svolto, alla guida dei militari della Compagnia, un’opera particolarmente puntuale ed efficace, non solo dal punto di vista repressivo, ma anche su quello della prevenzione e del contrasto.

In un territorio come quello del sud pontino, caratterizzato da una rilevante presenza della criminalità organizzata, sotto il comando del Maggiore Pirrera sono stati portati a termine brillanti risultati operativi, tra i quali si può ricordare la recente operazione “Touch & Go”, che ha consentito di infliggere un duro colpo ad un’associazione criminale che gestiva il mercato della droga, nonché altre indagini, come “Stairway to heaven” e “Mazzancolle e caffè” e “Rexton”, che hanno consentito di accertare una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti con numerosi episodi di cessione che avvenivano rispettivamente nei territorio di Itri, Minturno e Gaeta.



Al comando della Compagnia di Formia giungerà a giorni da Reggio Calabria il Capitano Michele Pascale.