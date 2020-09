In questi giorni saranno recapitate a casa dei cittadini le bollette TARI relative all’annualità 2020, la scadenza della prima rata è fissata al 30 settembre 2020, ovviamente tenuto conto della ristrettezza dei tempi il pagamento effettuato oltre il termine del 30.09.2020 non comporterà sanzioni.Il Comune di Formia ha attivato un portale tributario raggiungibile sul sito dell’Ente dal menu “Servizi” e cliccando su “TARI” Portale online per i servizi al cittadino Cityportal Area Tributi nel quale vengono aggiornati costantemente a cura dell’Ufficio i dati tributari dei contribuenti.Si tratta di un servizio completamente gratuito, al quale ciascun cittadino può accedere via internet che permette una visione della propria posizione TARI, la ristampa dei modelli F24 e degli avvisi di pagamento in caso di smarrimento.Si potranno, altresì, ristampare gli F24 aggiornati a seguito di eventuali variazioni intervenute nell’anno e denunciate all’Ufficio TARI.Tale servizio non sostituisce l’invio della bolletta in formato cartaceo.Per il primo accesso al servizio si dovranno usare le credenziali indicate esclusivamente nella bolletta e sarà cura del contribuente conservarle.Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori l’accesso agli Uffici è previsto solo previa prenotazione e nelle ipotesi nelle quali non sia possibile definire la pratica senza la presenza fisica del contribuente. Ricordiamo che quest’anno la bollettazione TARI ha una riduzione del 4,70% in media, grazie all’ampio lavoro di lotta all’evasione ed elusione fatto dal settembre 2018 ad oggi.Per qualsiasi informazione o prenotazione telefonare al n. 0771/778827