Formia, rientro del fenomeno di torbidità dell’acqua

Il Comune di Formia revoca l’ordinanza, dello scorso 23 dicembre, con la quale si disponeva il divieto, su tutto il territorio comunale, dell’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi.

La nuova ordinanza fa seguito alla comunicazione l’Azienda Asl – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene Alimenti e Nutrizione ( prot. 1043 dell’8/01/2020) con la quale si comunica che gli esiti analitici trasmessi dall’Arpalazio di Latina relativi ai campionamenti effettuati in data 07/01/2020 confermano il rientro del parametro di torbidità e l’assenza di carica microbiologica.