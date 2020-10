In data 10 ed 11 ottobre 2020, nel corso di un predisposto servizio finalizzato a contrastare reati in genere nella giurisdizione della compagnia carabinieri di Formia, i carabinieri della locale compagnia, in collaborazione con personale del N.A.S. di Latina, hanno:

– deferito in stato di libertà per reato di “ricettazione” un 56enne ed un 42enne della provincia di Napoli per essere stati sorpresi a bordo di autovettura con prodotti alimentari per un valore di euro 1.000,00, di cui non fornivano indicazioni circa la provenienza. Ad entrambi è stato notificato un foglio di via obbligatorio, inoltre il 56enne veniva deferito in stato di libertà poiché sorpreso alla guida con patente sospesa con recidiva.

– deferito in stato di libertà per reato di “evasione” un 48enne del luogo, per essere stato sorpreso in un altro comune nonostante fosse ristretto ai domiciliari nel comune di Formia.

– segnalato alla prefettura di Latina un 43enne ed un 22enne di Gaeta per essere stati trovati in possesso di gr. 0,3 di “cocaina”.

– contestato sanzioni amministrative ai titolari di esercizi commerciali:

un locale pubblico sito a Formia, per mancanza della prevista distanza tra i tavoli;

un locale pubblico sito a Formia, poiché sorpreso a diffondere musica tramite un impianto stereo senza la prevista autorizzazione comunale;

un locale pubblico sito a Scauri di Minturno (lt) per non aver aggiornato il manuale di autocontrollo igienico sanitario.

nel medesimo contesto sono state altresì: