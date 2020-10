In data 11.10.2020, in Formia, i militari della locale stazione carabinieri, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà per reato di lesioni personali stradali gravi un 45enne residente a Pico (Fr) poichè, dalla visione delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza ubicato nei pressi ove si era verificato un sinistro stradale con feriti, emergeva che il prevenuto, aveva fornito dichiarazioni contrastanti a quanto riferito in sede di rilievi ai militari operanti, intervenuti sul posto, rendendosi responsabile del sinistro avvenuto