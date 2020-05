Formia, una persona arrestata per esecuzione di misura cautelare in carcere

Il 30 aprile 2020, in Formia, i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 38enne del luogo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, al quale veniva sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere a causa della pericolosità sociale del soggetto. L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cassino.