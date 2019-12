Formia, weekend di controlli dei Carabinieri. Denunce e segnalazioni

In data 28 e 29 dicembre 2019, in Formia (LT), nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri delle Stazioni dipendenti della locale Compagnia denunciavano in stato di libertà:

C. D. 22 enne del luogo, lo stesso sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un grammo circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il prevenuto veniva segnalato alla Prefettura di Latina ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90;

I.F. 37 enne di Castelforte (LT), lo stesso sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un grammo circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il prevenuto veniva segnalato alla Prefettura di Latina ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90;

C.M. 18 enne di Minturno (LT) lo stesso sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il prevenuto veniva segnalato alla Prefettura di Latina ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90;

B.A. 26 enne di Sessa Aurunca (CE), lo stesso sottoposto ad accertamento etilometrico a bordo di autovettura, risultava essere positivo con tasso alcolemico superiore a quello consentito, pertanto veniva deferito all’A.G. per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica;

Z.A.D. 18 enne di SS. Cosma e Damiano (LT), lo stesso sottoposto ad accertamento etilometrico a bordo di autovettura, risultava essere positivo con tasso alcolemico non superiore a quello consentito, pertanto veniva sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebrezza alcolica.

Nel medesimo contesto operativo venivano inoltre:

controllati 64 autoveicoli;

identificate 82 persone, di cui 16 gravate da precedenti di polizia;

elevate nr.18 contravvenzioni al c.d.s.;

eseguite nr.10 perquisizioni personali.