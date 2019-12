Fucile e cartucce detenute illegalmente, denunciato 47enne

In data 17 dic 19, i militari dell’arma ddi Fondi deferivano in stato di liberta’ per il reato di “detenzione abusiva di armi e munizioni” un 47enne del luogo.

Il prevenuto, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, veniva trovato nell’ingiustificato possesso di 28 cartucce e di un fucile da caccia calibro 12.

L’arma e le munizioni sono state sequestrate.