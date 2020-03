“Fuori il virus”, incontri culturali e favole in diretta web

Ha preso il via “Fuori il virus”, il programma in streaming dell’associazione culturale Fuori Quadro che terrà compagnia agli appassionati di lettura e non solo fino al 3 aprile.

L’associazione, che durante tutto l’anno propone incontri, corsi, laboratori e presentazioni di libri nella sua sede in Via Vitruvio 344 offre un’alternativa al tempo del Coronavirus comodamente restando a casa.

Il programma di appuntamenti virtuali è partito questa mattina alle ore 10:30 con la lettura delle favole in streaming che si replicherà il 18 marzo in diretta dalla pagina Fb dell’associazione (Fuori Quadro Formia).

Tanti gli incontri in programma: cultura ebraica e araba, storia dell’arte, letteratura, presentazioni di libri, lezioni di approfondimento di storia e incontri con l’autore. Per conoscere il calendario in continuo aggiornamento basta andare sulla pagina Fb dell’associazione o sul sito internet www.fuoriquadro.net. Si è creata una rete di appassionati, scrittori e studiosi che in questo momento di difficoltà non si sono tirati indietro nel voler condividere storie e cultura.

E’, inoltre, attiva fino al 3 aprile, la consegna a domicilio gratuita di libri nuovi e usati in tutto il golfo di Gaeta (tel. 3278806709 o e-mail assfuoriquadro@gmail.com).