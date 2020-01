Furto al centro commerciale, due minorenni denunciate

In data 07 gennaio 2020, presso il centro commerciale “latinafiori”, i Carabinieri della sezione radiomobile, su richiesta pervenuta dipendente locale centrale operativa, intervenivano presso un esercizio commerciale situato all’interno del centro stesso, deferendo in stato di liberta’ per il reato di “furto” due minorenni di origini rumene.

Le prevenute venivano fermate dopo aver asportato dal predetto esercizio commerciale capi di abbigliamento e cosmetici vari.

La refurtiva veniva recuperata e restituita all’avente diritto.