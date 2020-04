Gaeta, al sindaco le chiavi delle attività commerciali della città (VIDEO)

“Serrande alzate, luci accese e chiavi al Comune” per la manifestazione di protesta organizzata dai commercianti di Gaeta, uniti per la prima volta ad una manifestazione di carattere nazionale.

L’Associazione Gaet@t aderisce a ‘Risorgiamo Italia’, iniziativa nata sul web a sostegno delle battaglie in difesa delle piccole e medie imprese.

“Grande risposta da parte di tutti i commercianti -così Giuseppe Spirito di Gaet@t. Ieri sera abbiamo attuato la prima parte di questa manifestazione, accendendo le luci e le insegne dei nostri locali per l’ultima volta. Dopo aver chiuso le porte dei locali abbiamo raccolto tutte le chiavi in una cassetta da consegnare al primo cittadino di Gaeta. Non ci sono i presupposti per continuare le nostre attività così come vuole il Governo. Chiediamo prima di tutto di essere aiutati perché non possiamo sostenere così un’apertura. Ci chiedono tanti adeguamenti che dobbiamo fare a nostre spese, in più non ci aiutano sulle tasse che comunque dovremo andare a pagare, non ci aiutano con i dipendenti che a tutt’oggi ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione. Penso a quelle tante attività di ristorazione, i lidi balneari perché Gaeta è una città che vive di turismo e sarà un’estate anomala”.